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L-Лізину есцинат® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Харків (28586) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 452 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: ампула (9)
984,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
851,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), ампула (8)
975,11
Економія: -143,00 грн
832,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), ампула (6)
976,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: ампула (4)
910,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), ампула (1)
984,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), ампула (5)
963,06
Економія: -121,44 грн
841,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), ампула (6)
894,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), ампула (6)
906,30 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), ампула (7)
983,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1070,20
Економія: -179,00 грн
891,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), ампула (3)
957,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), ампула (5)
1032,60
Економія: -137,60 грн
895,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
921,99
Економія: -52,98 грн
869,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), ампула (1)
980,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: ампула (4)
894,00 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
845,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), ампула (6)
993,13
Економія: -151,17 грн
841,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), ампула (3)
951,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: ампула (8)
926,50 грн