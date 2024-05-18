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L-Лізину есцинат® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (28586) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 310 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2), ампула (8)
1000,06
Економія: -180,35 грн
819,71 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), ампула (5)
967,26
Економія: -147,55 грн
819,71 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1), ампула (4)
947,80
Економія: -52,80 грн
895,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), ампула (7)
1107,20
Економія: -216,00 грн
891,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (4), ампула (1)
1022,97
Економія: -197,81 грн
825,16 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2), ампула (6)
993,00
Економія: -98,00 грн
895,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: ампула (8)
959,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
910,99
Економія: -42,00 грн
868,99 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
1060,80
Економія: -165,80 грн
895,00 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2), ампула (4)
993,40
Економія: -98,40 грн
895,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1097,80
Економія: -202,80 грн
895,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1), ампула (6)
1032,20
Економія: -137,20 грн
895,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2), ампула (1)
959,01
Економія: -120,31 грн
838,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
1022,80
Економія: -127,80 грн
895,00 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (5), ампула (8)
989,20
Економія: -145,53 грн
843,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2), ампула (1)
1048,14
Економія: -202,04 грн
846,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
921,99
Економія: -53,00 грн
868,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), ампула (1)
989,40
Економія: -150,97 грн
838,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1), ампула (9)
851,91 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), ампула (7)
947,80
Економія: -52,80 грн
895,00 грн