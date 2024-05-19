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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИВідхаркувальні засобиБагно звичайнеБагна звичайного пагониЦіни в аптеках

Багна звичайного пагони пагони 50 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Львів (68568) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (2)
61,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
61,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
50,92
Економія: -14,88 грн
36,04 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
36,12 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
61,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
47,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
51,88
Економія: -6,44 грн
45,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
39,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
50,90
Економія: -5,46 грн
45,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (3)
51,84
Економія: -14,51 грн
37,33 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
37,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
54,45
Економія: -11,01 грн
43,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
52,98
Економія: -5,74 грн
47,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
46,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (3)
55,56
Економія: -18,19 грн
37,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (3)
48,61
Економія: -3,33 грн
45,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
50,20
Економія: -9,94 грн
40,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (2)
43,81 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (2)
61,75 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
Всього: упаковка (1)
37,43 грн