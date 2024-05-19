Багна звичайного пагони пагони 50 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Київ (68568) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 369 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Аптекар
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2