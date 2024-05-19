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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИВідхаркувальні засобиБагно звичайнеБагна звичайного пагониЦіни в аптеках

Багна звичайного пагони пагони 50 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Київ (68568) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 369 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
45,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
42,48 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
65,30
Економія: -19,76 грн
45,54 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
56,40
Економія: -17,03 грн
39,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
53,70
Економія: -8,31 грн
45,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
41,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
65,30
Економія: -19,76 грн
45,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
56,92
Економія: -17,10 грн
39,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
50,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
39,92 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
50,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (2)
45,57 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (3)
47,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
48,66
Економія: -10,45 грн
38,21 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
49,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
51,89
Економія: -12,09 грн
39,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (3)
47,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (3)
47,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
54,88
Економія: -10,27 грн
44,61 грн