Багна звичайного пагони пагони 50 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (68568) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 83 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Григорівське, 32
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Малої Любові, 45
Економна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2