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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИВідхаркувальні засобиБагно звичайнеБагна звичайного пагониЦіни в аптеках

Багна звичайного пагони пагони 50 г пачка з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (68568) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
40,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
41,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
52,48
Економія: -22,53 грн
29,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
37,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
48,07 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
37,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
37,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
54,65
Економія: -19,63 грн
35,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
53,64
Економія: -18,60 грн
35,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
Всього: упаковка (1)
44,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (3)
37,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
51,06
Економія: -5,67 грн
45,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
42,68
Економія: -14,73 грн
27,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
29,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
53,28
Економія: -14,25 грн
39,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
43,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
51,88
Економія: -14,16 грн
37,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Григорівське, 32
Всього: упаковка (1)
40,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (3)
32,53 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
50,27 грн