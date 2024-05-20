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Амброксол таблетки 30 мг блістер, №20 - Одеса (28183) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
38,41
Економія: -2,10 грн
36,31 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (3)
43,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5)
41,30
Економія: -6,20 грн
35,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
38,77
Економія: -7,83 грн
30,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (4)
33,19 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (3)
42,15
Економія: -5,31 грн
36,84 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
38,58
Економія: -1,91 грн
36,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
38,96
Економія: -8,02 грн
30,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
41,11
Економія: -1,91 грн
39,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (4)
39,42
Економія: -6,32 грн
33,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (5)
33,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1), блістер (1)
33,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5), блістер (1)
39,48
Економія: -3,06 грн
36,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
37,05
Економія: -5,34 грн
31,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
31,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: блістер (1)
31,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
40,11
Економія: -8,40 грн
31,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3)
38,00
Економія: -5,99 грн
32,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
38,76
Економія: -7,05 грн
31,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: блістер (1)
32,09 грн