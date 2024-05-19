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Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №20 - Львів (135202) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
141,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
141,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
124,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
141,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
141,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
141,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
156,95
Економія: -18,81 грн
138,14 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
141,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
195,50
Економія: -61,96 грн
133,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
124,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
162,50
Економія: -28,96 грн
133,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
141,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
141,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
141,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
128,87
Економія: -4,87 грн
124,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
124,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,40 грн