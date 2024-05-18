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АЦЦ® 100 порошок для орального розчину 100 мг пакетик 3 г, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (99300) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 278 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
292,96
Економія: -50,50 грн
242,46 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
283,28
Економія: -40,82 грн
242,46 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2), пакетик (3)
290,60
Економія: -43,30 грн
247,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), пакетик (9)
353,80
Економія: -109,10 грн
244,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), пакетик (16)
298,68
Економія: -60,63 грн
238,05 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2), пакетик (10)
306,20
Економія: -58,90 грн
247,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1), пакетик (5)
247,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
274,99
Економія: -30,21 грн
244,78 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (3), пакетик (11)
325,00
Економія: -77,70 грн
247,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), пакетик (6)
280,41
Економія: -41,70 грн
238,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
254,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), пакетик (17)
304,93
Економія: -66,88 грн
238,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
267,99
Економія: -23,21 грн
244,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), пакетик (4)
291,97
Економія: -53,26 грн
238,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
238,72 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), пакетик (12)
290,60
Економія: -43,30 грн
247,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), пакетик (5)
302,02
Економія: -63,21 грн
238,81 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), пакетик (10)
288,97
Економія: -50,80 грн
238,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: порошок для орального розчину (18)
278,76
Економія: -40,71 грн
238,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: порошок для орального розчину (15)
274,22
Економія: -36,17 грн
238,05 грн