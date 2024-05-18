АЦЦ® 100 порошок для орального розчину 100 мг пакетик 3 г, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (99300) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 278 аптеках
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Подорожник
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), пакетик (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), пакетик (12)
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Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Всього: порошок для орального розчину (18)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для орального розчину (15)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40