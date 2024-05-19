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Азиклар 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг, №10 - Львів (68729) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
275,67
Економія: -17,67 грн
258,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -3,56 грн
266,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
239,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
291,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
273,72
Економія: -7,29 грн
266,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
291,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
291,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
291,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
281,40
Економія: -14,97 грн
266,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
291,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
281,26
Економія: -14,83 грн
266,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
234,26 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
284,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
308,99
Економія: -42,56 грн
266,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
291,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
273,00
Економія: -6,57 грн
266,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
291,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
272,63
Економія: -6,20 грн
266,43 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
284,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
270,06
Економія: -3,63 грн
266,43 грн