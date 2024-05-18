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Атаракс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №25 - Харків (2288) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 390 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
127,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
115,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (8)
130,79
Економія: -16,79 грн
114,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5)
129,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
128,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (8)
132,19
Економія: -17,18 грн
115,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
126,52 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
126,94 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
126,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
139,70
Економія: -27,90 грн
111,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
126,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
134,90
Економія: -19,20 грн
115,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
118,50
Економія: -16,43 грн
102,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
128,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
128,92 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
110,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (8)
132,01
Економія: -17,44 грн
114,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
128,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
126,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
127,51 грн