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Атаракс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №25 - Дніпро (Дніпропетровськ) (2288) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 274 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (6)
133,07
Економія: -8,00 грн
125,07 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4)
130,08
Економія: -5,01 грн
125,07 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
127,30
Економія: -11,60 грн
115,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
144,60
Економія: -32,80 грн
111,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (3)
134,70
Економія: -20,68 грн
114,02 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
129,80
Економія: -14,10 грн
115,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
121,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
119,50
Економія: -17,43 грн
102,07 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (4)
143,40
Економія: -27,70 грн
115,70 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (4)
131,63
Економія: -17,24 грн
114,39 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
133,70
Економія: -18,00 грн
115,70 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2)
134,46
Економія: -21,05 грн
113,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
134,64
Економія: -20,63 грн
114,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
115,08
Економія: -13,01 грн
102,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
130,28
Економія: -15,75 грн
114,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
114,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
127,30
Економія: -11,60 грн
115,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (5)
134,77
Економія: -19,47 грн
115,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
134,16
Економія: -19,97 грн
114,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3)
130,86
Економія: -16,54 грн
114,32 грн