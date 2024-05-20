Аводарт капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер, №90 - Одеса (187594) Лікарський препарат - ціни
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Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Пастера, 36
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Одеса, вул. Степова, 28
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Всього: капсули м'які желатинові (70)
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Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
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Подорожник
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Всього: упаковка (47)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42