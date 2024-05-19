Аводарт капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер, №90 - Львів (187594) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 90 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: капсули м'які желатинові (70)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: капсули м'які желатинові (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: капсули м'які желатинові (60)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули м'які желатинові (80)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (53)
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (53)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
Детальніше
Всього: капсули м'які желатинові (70)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Русових, 1
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (53)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19