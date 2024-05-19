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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИІнгібітори тестостерон-5-альфа-редуктазиДутастеридАводартЦіни в аптеках

Аводарт капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер, №90 - Львів (187594) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (6)
1346,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: капсули м'які желатинові (70)
1681,93
Економія: -199,06 грн
1482,87 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
1544,99
Економія: -45,20 грн
1499,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1550,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: капсули м'які желатинові (30)
1535,99
Економія: -36,20 грн
1499,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: капсули м'які желатинові (60)
1499,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1618,71
Економія: -137,38 грн
1481,33 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (2)
1645,60
Економія: -145,70 грн
1499,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: капсули м'які желатинові (80)
1637,56
Економія: -154,69 грн
1482,87 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1593,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
1499,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1593,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: капсули м'які желатинові (70)
1544,99
Економія: -45,20 грн
1499,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: блістер (5)
1340,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
1544,99
Економія: -45,20 грн
1499,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
1544,99
Економія: -45,20 грн
1499,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
1550,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
1702,84
Економія: -224,72 грн
1478,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1593,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1550,00 грн