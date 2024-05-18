Аводарт капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (187594) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 178 аптеках
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Всього: капсули м'які желатинові (70)
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Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), блістер (6)
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (6)
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Всього: блістер (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: блістер (5)
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Дніпро, вул. Коробова, 2
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), блістер (7)
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Дніпро, вул. Робоча, 152
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Всього: упаковка (74)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (74)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Аптека шар@
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Всього: упаковка (74)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (74)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00