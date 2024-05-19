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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИІнгібітори тестостерон-5-альфа-редуктазиДутастеридАводартЦіни в аптеках

Аводарт капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер, №30 - Львів (187593) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
614,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
618,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: капсули м'які желатинові (10)
656,99
Економія: -87,06 грн
569,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
570,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
719,99
Економія: -150,06 грн
569,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
618,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3), блістер (1)
633,07
Економія: -76,65 грн
556,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
618,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
618,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
618,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: капсули м'які желатинові (10)
514,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
618,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
518,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
618,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
618,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), блістер (2)
659,63
Економія: -60,24 грн
599,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
618,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
618,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
629,49
Економія: -23,80 грн
605,69 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
559,08 грн