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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИІнгібітори тестостерон-5-альфа-редуктазиДутастеридАводартЦіни в аптеках

Аводарт капсули м'які желатинові 0,5 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (187593) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
679,38
Економія: -52,18 грн
627,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
602,61
Економія: -27,19 грн
575,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
618,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
628,64 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
656,72
Економія: -50,56 грн
606,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
718,23
Економія: -101,41 грн
616,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
618,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
677,83
Економія: -71,67 грн
606,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: блістер (1)
537,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
700,83
Економія: -48,02 грн
652,81 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
598,87
Економія: -35,17 грн
563,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), блістер (1)
680,85
Економія: -69,15 грн
611,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
639,69
Економія: -62,02 грн
577,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
636,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
668,76
Економія: -74,00 грн
594,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1), блістер (2)
684,79
Економія: -90,03 грн
594,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
652,93 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
672,42
Економія: -60,95 грн
611,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
627,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
699,39
Економія: -72,19 грн
627,20 грн