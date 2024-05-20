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Амлодипін таблетки 5 мг, №30 - Запоріжжя (98564) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
12,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
11,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
12,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
12,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
12,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
10,45
Економія: -0,53 грн
9,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
12,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (2)
12,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
10,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
12,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
12,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
12,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (2)
10,58
Економія: -0,66 грн
9,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (2)
10,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
12,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
12,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
11,52
Економія: -0,61 грн
10,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
11,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
12,81 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
8,62 грн