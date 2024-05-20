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Амлодипін таблетки 5 мг, №30 - Одеса (98564) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (5)
13,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
12,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (3)
12,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
13,08 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (3)
12,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
11,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
13,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
12,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
12,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
12,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
12,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
13,02 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
12,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (2)
13,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
11,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
12,84 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (6)
11,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (2)
12,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 19
Всього: упаковка (6)
12,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
10,87 грн