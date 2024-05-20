Амлодипін таблетки 5 мг, №30 - Одеса (98564) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
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Одеса, вул. Преображенська, 42
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
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Одеса, дорога Фонтанська, 19
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А