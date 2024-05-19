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Амлодипін таблетки 5 мг, №30 - Львів (98564) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеці
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
12,24
Економія: -0,08 грн
12,16 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
11,51 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: таблетки (20)
12,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
12,17 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
12,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: таблетки (10)
9,83 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
12,17 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
12,47 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
13,24 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
13,24 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (3)
13,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
10,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: таблетки (10)
9,11
Економія: -0,08 грн
9,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
9,99
Економія: -0,39 грн
9,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
12,15 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
13,24 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
9,86 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
13,24 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
9,84 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (2)
12,49 грн