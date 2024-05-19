Амлодипін таблетки 5 мг, №30 - Львів (98564) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 61 аптеці
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Міхновських, 31-А
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Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
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Львів, вул. Моршинська, 2
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Львів, вул. Кульпарківська, 35
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Бажаємо здоров'я
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Здорова родина
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Львів, вул. Любінська, 96
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Львів, вул. Личаківська, 152