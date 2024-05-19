Амлодипін таблетки 5 мг, №30 - Київ (98564) Лікарський препарат - ціни
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Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Фармація
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Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Татарська, 38-А