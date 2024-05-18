Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИКОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИСЕПТИКАМИАктивні кортикостероїди в комбінації з антисептикамиБетаметазон та антисептикиБетаметазон-ДарницяЦіни в аптеках

Бетаметазон-Дарниця крем туба 15 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (27436) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 248 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (28)
103,18
Економія: -13,29 грн
89,89 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (7)
99,82
Економія: -9,93 грн
89,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (3)
104,54
Економія: -18,08 грн
86,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
90,56 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
100,99
Економія: -13,54 грн
87,45 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (6)
99,04
Економія: -14,31 грн
84,73 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
90,34 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
87,31
Економія: -5,31 грн
82,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (6)
108,75
Економія: -31,71 грн
77,04 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -15,05 грн
87,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
103,07
Економія: -18,34 грн
84,73 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
77,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (6)
106,61
Економія: -21,88 грн
84,73 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
101,88
Економія: -24,87 грн
77,01 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
98,34
Економія: -21,33 грн
77,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (9)
98,86
Економія: -21,85 грн
77,01 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
77,20 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
96,31
Економія: -16,56 грн
79,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
84,93 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
101,34
Економія: -24,33 грн
77,01 грн