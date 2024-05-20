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Бетофтан® краплі очні, суспензія 2,5 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Запоріжжя (378423) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
188,00
Економія: -38,00 грн
150,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
156,03
Економія: -5,13 грн
150,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
173,59
Економія: -19,80 грн
153,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
157,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
181,50
Економія: -29,51 грн
151,99 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
180,00
Економія: -30,00 грн
150,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
180,00
Економія: -30,00 грн
150,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
177,50
Економія: -25,51 грн
151,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
174,03
Економія: -13,96 грн
160,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
157,47 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (207)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
161,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
174,91
Економія: -23,96 грн
150,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
161,42
Економія: -12,77 грн
148,65 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
170,90
Економія: -17,10 грн
153,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (207)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
161,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
172,59
Економія: -25,28 грн
147,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (207)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
161,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
184,52
Економія: -37,21 грн
147,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
177,19
Економія: -29,39 грн
147,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
180,00
Економія: -30,00 грн
150,00 грн