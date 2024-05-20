Бетофтан® краплі очні, суспензія 2,5 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Львів (378423) Лікарський препарат - ціни
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Swiss pharmacy
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Аптека низьких цін
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Львів, вул. Городоцька, 102