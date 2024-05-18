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Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №30 - Харків (64137) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
16,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
17,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (5)
15,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (5)
16,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (10)
16,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
16,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (2)
16,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (2)
17,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (2)
16,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
17,38 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (7)
18,00 грн
В інших містах:
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
15,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
14,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (12)
16,61 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
16,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Лозова, м-н 2-й, 10
Всього: упаковка (1)
14,47 грн