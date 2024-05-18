Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №30 - Харків (64137) Лікарський препарат - ціни
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
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Харків, просп. Перемоги, 50-Е
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Харків, шосе Салтівське, 262-А
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
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Харків, просп. Ювілейний, 89
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Мед-сервіс
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
В інших містах:
Магнолія
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Економ аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Лозова, м-н 2-й, 10