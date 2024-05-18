Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (47822) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
В інших містах:
Магнолія
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Економ аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Економна аптека
Детальніше
Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Мазепи Івана, 1