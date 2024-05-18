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Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (47822) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
8,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (5)
8,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (6)
7,84 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (4)
8,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (5)
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (12)
7,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (5)
8,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (9)
8,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (5)
8,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
8,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (7)
8,74 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (4)
9,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1), блістер (2)
7,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (4)
7,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
7,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (2)
8,32 грн
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (2)
8,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (3)
7,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (2)
8,32 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: таблетки (20)
7,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Мазепи Івана, 1
Всього: упаковка (1)
7,23 грн