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Адециклол порошок для розчину для ін'єкцій 400 мг/5 мл флакон 5 мл з розчинником в ампулах по 5 мл, №5 - Харків (378694) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
991,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
991,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
991,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
991,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
991,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1206,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1096,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (3), флакон (4)
1093,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4), флакон (2)
1212,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
991,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
1130,16
Економія: -171,71 грн
958,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
991,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
991,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: порошок для розчину для ін'єкцій (1)
1093,24
Економія: -146,60 грн
946,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
991,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: флакон (1)
1207,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
991,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
991,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
991,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: порошок для розчину для ін'єкцій (2)
1048,19
Економія: -106,48 грн
941,71 грн