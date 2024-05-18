Адециклол порошок для розчину для ін'єкцій 400 мг/5 мл флакон 5 мл з розчинником в ампулах по 5 мл, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (378694) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 78 аптеках
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Подорожник
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
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Дніпро, вул. Робоча, 67
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Нє болєй
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Всього: упаковка (298)
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Дніпро, вул. Робоча, 95
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Нє болєй
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
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Всього: упаковка (1), флакон (2)
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Аптека копійка
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Всього: упаковка (298)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (298)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 12:00