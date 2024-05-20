Бетаферон® порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 9,6 млн МО флакон з розчинником у шприці, №15 - Одеса (67838) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Подорожник
Детальніше
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Ощад аптека
Детальніше
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Володарка, вул. Армійська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Наявність на 2024-05-21 - 19:00