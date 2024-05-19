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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон бета-1bБетаферон®Ціни в аптеках

Бетаферон® порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 9,6 млн МО флакон з розчинником у шприці, №15 - Харків (67838) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
16299,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
16299,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
16299,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
16299,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
16299,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
16299,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
16299,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Чернігівська, 15/2
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
16299,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 120
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
16299,10 грн