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Аскорбінова кислота драже 50 мг контейнер, №160 - Львів (84138) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 244 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
40,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
49,63
Економія: -7,05 грн
42,58 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
50,92
Економія: -9,01 грн
41,91 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
37,89 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
44,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
57,20
Економія: -15,29 грн
41,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
51,53
Економія: -9,62 грн
41,91 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (5)
52,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
47,19
Економія: -4,61 грн
42,58 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
60,40
Економія: -18,80 грн
41,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
48,60
Економія: -8,30 грн
40,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
49,80
Економія: -7,89 грн
41,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
64,54
Економія: -22,63 грн
41,91 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
56,00
Економія: -14,09 грн
41,91 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
67,00
Економія: -25,09 грн
41,91 грн