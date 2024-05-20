Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬПрості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)Кислота аскорбінова (вітамін С)Аскорбінова кислотаЦіни в аптеках

Аскорбінова кислота драже 50 мг блістер, №50 - Одеса (84137) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
16,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
15,13
Економія: -0,83 грн
14,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
20,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
24,32
Економія: -6,32 грн
18,00 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
17,93
Економія: -0,64 грн
17,29 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
22,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
21,78
Економія: -3,78 грн
18,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
18,13
Економія: -0,84 грн
17,29 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (5)
17,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (6)
18,28
Економія: -0,91 грн
17,37 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (3)
16,79 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (5)
20,88
Економія: -2,88 грн
18,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
11,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (5)
16,15
Економія: -0,93 грн
15,22 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (3)
15,55
Економія: -0,50 грн
15,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (5)
21,41
Економія: -3,41 грн
18,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (8)
16,86 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
13,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
18,71
Економія: -1,09 грн
17,62 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (14)
23,80
Економія: -5,80 грн
18,00 грн