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Аскорбінова кислота драже 50 мг блістер, №50 - Львів (84137) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (4)
17,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (6)
21,50
Економія: -3,51 грн
17,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (3)
24,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (4)
20,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
24,12
Економія: -6,13 грн
17,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (6)
24,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
18,64
Економія: -1,21 грн
17,43 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (14)
20,01
Економія: -2,02 грн
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
26,00
Економія: -8,01 грн
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
23,40
Економія: -5,41 грн
17,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
24,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
29,04
Економія: -11,05 грн
17,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (4)
22,50
Економія: -4,51 грн
17,99 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (2)
20,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (10)
25,47
Економія: -7,48 грн
17,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
18,13
Економія: -0,69 грн
17,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (6)
17,87 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
24,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
25,48
Економія: -7,49 грн
17,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
23,31
Економія: -5,32 грн
17,99 грн