Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬПрості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)Кислота аскорбінова (вітамін С)Аскорбінова кислотаЦіни в аптеках

Аскорбінова кислота драже 50 мг блістер, №50 - Харків (84137) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
17,91
Економія: -0,62 грн
17,29 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
20,08
Економія: -2,15 грн
17,93 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (4)
17,83
Економія: -0,54 грн
17,29 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (4)
21,93
Економія: -4,00 грн
17,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
18,05
Економія: -0,76 грн
17,29 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
18,13
Економія: -1,12 грн
17,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
18,16
Економія: -0,88 грн
17,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
18,11
Економія: -0,82 грн
17,29 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (4)
18,74 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
19,35
Економія: -1,42 грн
17,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
18,38
Економія: -1,01 грн
17,37 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (4)
21,90
Економія: -3,97 грн
17,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (4)
15,81
Економія: -0,61 грн
15,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
20,50
Економія: -2,57 грн
17,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (5)
20,88
Економія: -2,95 грн
17,93 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (4)
18,43
Економія: -2,21 грн
16,22 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (2)
24,79
Економія: -6,86 грн
17,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (3)
24,92
Економія: -6,99 грн
17,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (7)
24,20
Економія: -6,27 грн
17,93 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (3)
16,63
Економія: -0,87 грн
15,76 грн