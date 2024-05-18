Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬПрості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)Кислота аскорбінова (вітамін С)Аскорбінова кислотаЦіни в аптеках

Аскорбінова кислота драже 50 мг блістер, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (84137) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
18,22
Економія: -0,93 грн
17,29 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
19,00
Економія: -1,07 грн
17,93 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
17,92
Економія: -0,66 грн
17,26 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (3)
17,67
Економія: -0,61 грн
17,06 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
18,47
Економія: -1,18 грн
17,29 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (3)
22,21
Економія: -4,28 грн
17,93 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (2)
20,01
Економія: -2,08 грн
17,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (5)
24,60
Економія: -6,67 грн
17,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (8)
20,08
Економія: -2,15 грн
17,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (7)
21,78
Економія: -3,85 грн
17,93 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (20)
17,75
Економія: -0,69 грн
17,06 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (4)
22,30
Економія: -4,37 грн
17,93 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
17,87 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (2)
14,89
Економія: -0,55 грн
14,34 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (2)
15,78
Економія: -0,58 грн
15,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
17,87 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
17,68 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (3)
23,31
Економія: -5,38 грн
17,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (6)
23,20
Економія: -5,27 грн
17,93 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (7)
22,20
Економія: -4,27 грн
17,93 грн