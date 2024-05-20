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Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Запоріжжя (540924) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
86,00
Економія: -21,00 грн
65,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
86,00
Економія: -19,00 грн
67,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
80,00
Економія: -15,00 грн
65,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Всього: упаковка (2)
80,00
Економія: -13,00 грн
67,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
66,67 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
74,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (2)
78,63
Економія: -8,80 грн
69,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
72,50
Економія: -8,57 грн
63,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -12,57 грн
63,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (1)
66,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (1)
66,68 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
66,68 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -14,06 грн
63,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -10,57 грн
63,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
70,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 12
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -24,57 грн
63,93 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (1)
79,00
Економія: -13,00 грн
66,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (1)
78,64
Економія: -14,71 грн
63,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -13,57 грн
63,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -8,57 грн
63,93 грн