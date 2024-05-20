Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Одеса (540924) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 12
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89