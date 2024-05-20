Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИПрепарати йодуПовідон-йодБетайод-Здоров'яЦіни в аптеках

Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Одеса (540924) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
74,99
Економія: -11,06 грн
63,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (8)
74,89
Економія: -10,96 грн
63,93 грн
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (1)
79,00
Економія: -13,00 грн
66,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 12
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -24,57 грн
63,93 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
66,68 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (1)
66,68 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
67,42 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
70,50
Економія: -4,23 грн
66,27 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (2)
78,64
Економія: -14,71 грн
63,93 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Всього: упаковка (2)
80,00
Економія: -13,00 грн
67,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
86,00
Економія: -21,00 грн
65,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
80,00
Економія: -15,00 грн
65,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (3)
77,99
Економія: -14,06 грн
63,93 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
86,00
Економія: -19,00 грн
67,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
66,67 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
74,80 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (2)
78,63
Економія: -8,80 грн
69,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -12,57 грн
63,93 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (1)
66,68 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
72,50
Економія: -8,57 грн
63,93 грн