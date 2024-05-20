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Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Львів (540924) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
78,63
Економія: -8,81 грн
69,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
93,50
Економія: -29,57 грн
63,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
95,50
Економія: -31,57 грн
63,93 грн
В інших містах:
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
Всього: упаковка (1)
74,12 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9-А
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -12,57 грн
63,93 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Всього: упаковка (1)
70,41 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (1)
74,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сколе, вул. Данила Галицького, 4
Всього: упаковка (1)
70,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 17
Всього: упаковка (3)
70,21
Економія: -0,76 грн
69,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
65,41 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (1)
74,99
Економія: -11,06 грн
63,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 8
Всього: упаковка (2)
70,09 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -10,57 грн
63,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 6
Всього: упаковка (1)
72,99
Економія: -9,06 грн
63,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Воловець, вул. Карпатська, 52
Всього: упаковка (1)
67,06 грн
Зелена аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 4-В
Всього: упаковка (1)
69,60
Економія: -0,31 грн
69,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 75
Всього: упаковка (2)
67,05
Економія: -0,50 грн
66,55 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
69,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Всього: упаковка (3)
74,98
Економія: -9,65 грн
65,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -10,57 грн
63,93 грн