Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Львів (540924) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9-А
Аптека сімейна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сколе, вул. Данила Галицького, 4
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 8
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 6
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Воловець, вул. Карпатська, 52
Зелена аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 4-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 75
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42