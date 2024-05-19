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Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Харків (540924) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -11,53 грн
63,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -13,53 грн
63,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -8,53 грн
63,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -8,53 грн
63,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -13,53 грн
63,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
69,99
Економія: -6,02 грн
63,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -10,53 грн
63,97 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Всього: упаковка (8)
68,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
71,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (2)
71,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
71,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (2)
75,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (1)
78,64
Економія: -14,67 грн
63,97 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -14,02 грн
63,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
70,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -10,53 грн
63,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
72,50
Економія: -8,53 грн
63,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (1)
66,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -12,53 грн
63,97 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (2)
78,63
Економія: -8,80 грн
69,83 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
74,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
66,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. 1-го Травня, 13
Всього: упаковка (3)
78,64
Економія: -14,67 грн
63,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хорол, вул. Полонського Михайла, 34-А
Всього: упаковка (1)
78,64
Економія: -14,67 грн
63,97 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
86,00
Економія: -21,00 грн
65,00 грн