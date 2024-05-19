Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Харків (540924) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. 1-го Травня, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хорол, вул. Полонського Михайла, 34-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12