Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (540924) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Хорол, вул. Полонського Михайла, 34-А