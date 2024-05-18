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Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (540924) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (2)
78,63
Економія: -8,80 грн
69,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -12,53 грн
63,97 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
74,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
66,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (1)
66,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
72,50
Економія: -8,53 грн
63,97 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
86,00
Економія: -21,00 грн
65,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Всього: упаковка (2)
80,00
Економія: -13,00 грн
67,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
86,00
Економія: -19,00 грн
67,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
80,00
Економія: -15,00 грн
65,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -14,02 грн
63,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -10,53 грн
63,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
70,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (1)
66,68 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
66,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (1)
78,64
Економія: -14,67 грн
63,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -13,53 грн
63,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -8,53 грн
63,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -8,53 грн
63,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Хорол, вул. Полонського Михайла, 34-А
Всього: упаковка (1)
78,64
Економія: -14,67 грн
63,97 грн