Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Одеса (317868) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Магдебурська, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 57/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 105