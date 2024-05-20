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Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Одеса (317868) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
76,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (1)
98,83
Економія: -18,23 грн
80,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
76,72 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
90,99
Економія: -10,39 грн
80,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -13,39 грн
80,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (2)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (3)
93,99
Економія: -13,39 грн
80,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
83,80 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
Всього: упаковка (2)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Всього: упаковка (1)
76,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
Всього: упаковка (1)
90,99
Економія: -10,39 грн
80,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -7,90 грн
80,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
92,18 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
Всього: упаковка (1)
87,99
Економія: -7,39 грн
80,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
95,95
Економія: -15,35 грн
80,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Магдебурська, 27
Всього: упаковка (1)
76,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 57/2
Всього: упаковка (1)
82,94
Економія: -6,17 грн
76,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 105
Всього: упаковка (1)
92,21 грн