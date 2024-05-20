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Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Львів (317868) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
94,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
98,83
Економія: -18,23 грн
80,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -11,39 грн
80,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
98,83
Економія: -18,23 грн
80,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
96,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
98,83
Економія: -18,23 грн
80,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -3,39 грн
80,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (2)
98,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
98,20
Економія: -17,60 грн
80,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
98,83
Економія: -18,23 грн
80,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (2)
98,36 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
97,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
94,85 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (2)
93,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (2)
95,48
Економія: -14,88 грн
80,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
Всього: упаковка (1)
98,83
Економія: -18,23 грн
80,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -13,39 грн
80,60 грн