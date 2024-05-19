Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Харків (317868) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Аптека бам
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 50-Е
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Харків, просп. Ювілейний, 94-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Мед-сервіс
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Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Астарта
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Милосердя
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Астарта
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Харків, просп. Малої Любові, 4
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Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Астарта
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Харків, просп. Байрона, 9
Класна аптека
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Харків, просп. Байрона, 136/8
Аптека
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Харків, просп. Тракторобудівників, 108
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Бажаємо здоров'я
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Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Подорожник
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Полтава, вул. Європейська, 66
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Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Аптека бам
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