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Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Харків (317868) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
88,99
Економія: -8,40 грн
80,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -15,37 грн
80,59 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (4)
91,50
Економія: -10,91 грн
80,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
83,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
89,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (2)
83,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
86,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
87,99
Економія: -7,40 грн
80,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (1)
95,95
Економія: -15,36 грн
80,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
85,44 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (1)
90,50 грн
Милосердя
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (5)
88,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
Всього: упаковка (2)
89,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
106,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (2)
94,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
Всього: упаковка (1)
93,00 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
90,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
76,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -15,37 грн
80,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -15,37 грн
80,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (1)
83,70 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Всього: упаковка (1)
95,50
Економія: -14,91 грн
80,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
81,38 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (3)
98,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Всього: упаковка (1)
98,83
Економія: -18,24 грн
80,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: упаковка (1)
76,76 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -13,40 грн
80,59 грн