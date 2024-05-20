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Аллертек® Назо спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 140 доз, №1 - Запоріжжя (336128) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
444,00
Економія: -157,00 грн
287,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
413,00
Економія: -126,00 грн
287,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (5)
458,00
Економія: -141,00 грн
317,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
308,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
427,04
Економія: -140,30 грн
286,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
411,50
Економія: -40,14 грн
371,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
415,99
Економія: -59,55 грн
356,44 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
413,00
Економія: -126,00 грн
287,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
336,65 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
413,00
Економія: -126,00 грн
287,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
398,99
Економія: -42,55 грн
356,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (9)
413,19
Економія: -47,89 грн
365,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
391,53 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
413,00
Економія: -126,00 грн
287,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (104)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
377,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
410,02
Економія: -120,63 грн
289,39 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
452,60
Економія: -100,60 грн
352,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
458,00
Економія: -114,00 грн
344,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
444,26
Економія: -154,87 грн
289,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
398,66
Економія: -109,27 грн
289,39 грн