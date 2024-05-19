Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСАПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСАКортикостероїдиМометазонАллертек® НазоЦіни в аптеках

Аллертек® Назо спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 140 доз, №1 - Львів (336128) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
340,76 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
377,41 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
411,37
Економія: -84,59 грн
326,78 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
398,99
Економія: -42,55 грн
356,44 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
441,00 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
403,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
340,76 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
580,10
Економія: -222,00 грн
358,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
404,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
440,99
Економія: -84,55 грн
356,44 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
445,99
Економія: -89,55 грн
356,44 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
455,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
343,25
Економія: -16,44 грн
326,81 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
562,20
Економія: -204,10 грн
358,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
423,65
Економія: -96,57 грн
327,08 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (3)
434,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
380,99
Економія: -24,55 грн
356,44 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
454,99
Економія: -98,55 грн
356,44 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
421,99
Економія: -65,55 грн
356,44 грн