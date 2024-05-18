Аллертек® Назо спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 140 доз, №1 - Харків (336128) Лікарський препарат - ціни
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Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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1 соціальна аптека
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б