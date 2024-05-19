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Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер зі смаком вишні, №16 - Львів (343050) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
155,02
Економія: -19,85 грн
135,17 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
144,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
154,33
Економія: -13,92 грн
140,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
145,21
Економія: -1,68 грн
143,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
144,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
170,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
153,75
Економія: -25,30 грн
128,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
139,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
146,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
144,35
Економія: -13,38 грн
130,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (4)
145,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
106,66
Економія: -13,41 грн
93,25 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
161,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (4), блістер (1)
147,46 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
Всього: упаковка (1)
117,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (2)
146,34 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
166,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (5)
146,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (2)
141,16
Економія: -0,54 грн
140,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (5)
147,38 грн