Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер зі смаком вишні, №16 - Львів (343050) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 59
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Франка Івана, 84
Здорова родина
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Всього: таблетки для розсмоктування (8)
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Львів, вул. Хімічна, 4
Здорова родина
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Пульс
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Львів, вул. Замарстинівська, 122
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
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Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
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Львів, вул. Пасічна, 70
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Аптека низьких цін
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Львів, вул. Наукова, 43-А
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
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Всього: упаковка (4), блістер (1)
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Винники, вул. Галицька, 18
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
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Всього: упаковка (2)
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Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
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Всього: упаковка (5)
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Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Здорова родина
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Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
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Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16