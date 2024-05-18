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Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер зі смаком вишні, №16 - Харків (343050) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
147,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (11)
146,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
145,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
147,30 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (10)
147,40 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
147,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
145,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
146,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
149,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
146,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (4)
147,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
146,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (4)
147,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (3)
145,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
147,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
145,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (11), блістер (1)
147,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
146,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
140,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (1)
105,00 грн