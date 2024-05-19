Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер зі смаком апельсину, №16 - Львів (343047) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 59
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
D.s.
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Всього: таблетки для розсмоктування (8)
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Львів, вул. Словацького, 2
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, вул. Зелена, 1
Пульс
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Львів, вул. Моршинська, 2
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Львів, вул. Франка Івана, 84
Здорова родина
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Пульс
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Львів, вул. Замарстинівська, 122
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Львів, вул. Любінська, 96
Здорова родина
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
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Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Мазепи, 12
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Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Пульс
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Львів, вул. Личаківська, 152
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Львів, вул. Широка, 70-В
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Львів, вул. Пасічна, 70
D.s.
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Львів, вул. Китайська, 7
Пульс
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Львів, просп. Червоної Калини, 49
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Львів, вул. Довженка Олександра, 2