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Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер зі смаком апельсину, №16 - Львів (343047) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
155,02
Економія: -19,85 грн
135,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
155,79
Економія: -16,11 грн
139,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
120,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
142,84
Економія: -10,65 грн
132,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
158,96
Економія: -17,90 грн
141,06 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
183,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
158,72
Економія: -14,32 грн
144,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
145,73 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
178,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2), блістер (1)
146,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (2)
144,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
158,14
Економія: -24,94 грн
133,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
153,27
Економія: -10,04 грн
143,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (2)
148,60
Економія: -13,78 грн
134,82 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
189,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
146,46
Економія: -13,57 грн
132,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (3)
142,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Китайська, 7
Всього: упаковка (1)
120,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: упаковка (1)
173,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
156,47
Економія: -19,67 грн
136,80 грн