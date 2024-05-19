Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер, №16 - Львів (343045) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Моршинська, 2
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Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
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Львів, вул. Замарстинівська, 122
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Всього: таблетки для розсмоктування (8)
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Львів, вул. Низинна, 2
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Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
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Львів, вул. Пасічна, 70
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Львів, вул. Наукова, 43-А
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Львів, вул. Грінченка, 2-А
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Львів, вул. Стрийська, 57
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Львів, вул. Довженка Олександра, 2
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Львів, просп. Червоної Калини, 64
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Львів, вул. Кавалерідзе, 2
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Винники, вул. Галицька, 18
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Зимна Вода, вул. Львівська, 3
D.s.
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Всього: таблетки для розсмоктування (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г