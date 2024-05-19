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Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер, №16 - Львів (343045) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
132,28
Економія: -13,80 грн
118,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
224,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
186,72
Економія: -21,10 грн
165,62 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (2)
214,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
153,75
Економія: -25,30 грн
128,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
145,52
Економія: -15,23 грн
130,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
139,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
153,65
Економія: -24,37 грн
129,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
175,98
Економія: -16,31 грн
159,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (2)
148,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
196,76
Економія: -23,98 грн
172,78 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
220,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
209,19
Економія: -42,20 грн
166,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
150,21
Економія: -19,17 грн
131,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
152,96
Економія: -7,77 грн
145,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
183,99
Економія: -16,68 грн
167,31 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (6)
146,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
146,08 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
56,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (6)
147,22 грн