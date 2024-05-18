Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер, №16 - Харків (343045) Лікарський препарат - ціни
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, пл. Конституції, 20
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Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Харків, вул. Нетіченська, 25
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2